Она колокольчик фарфоровый в жёлтом китае на погоде пёстрой где будит тире сказуемое и подлежащие
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Она колокольчик фарфоровый в жёлтом китае на погоде пёстрой где будит тире сказуемое и подлежащие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно было бы и запятые поставить, слова правильно написать, а то не очень-то понятно. Подлежащее - она, сказуемое - колокольчик.
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