Проверочное слова пятак,вырезать, пятнистый
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Проверочное слова пятак,вырезать, пятнистый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вырезка пятнышко пять
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