Помогите пожалуйста! Дано: угол 1 = 20 градусам. Найдите: 1) угол 2 + угол 3 2) угол 2 + угол 3 + угол 4 3) угол 5 + угол 6. Не знаю как скинуть картинку, но постараюсь объяснить. Проведены три линии, они пересекаются. Н...

Геометрия

Помогите пожалуйста! Дано: угол 1 = 20 градусам. Найдите: 1) угол 2 + угол 3 2) угол 2 + угол 3 + угол 4 3) угол 5 + угол 6. Не знаю как скинуть картинку, но постараюсь объяснить. Проведены три линии, они пересекаются. На самом верху угол 2, справа от него угол 3, слева от угла 2 угол 1. Под углом два угол 5, слева от угла 5 угол 6, справа угол 4.

Автор: Гость