Она также может посетить психолога, потому что она не должна вести себя как мальчик. Это не нормально.
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Она также может посетить психолога, потому что она не должна вести себя как мальчик. Это не нормально.
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