Она также может посетить психолога, потому что она не должна вести себя как мальчик. Это не нормально.

Английский язык
Она также может посетить психолога, потому что она не должна вести себя как мальчик. Это не нормально.
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Автор: Гость
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