Опера Князь Игорь краткое содержание!!!! Пожалуйста!!! Напишите оооочень кратко! То??ько самое главно!!!! Прошу!!!!!

Гость: Гость:

«Древний русский город Путивль. Рать во главе с князем Игорем выступает в поход на половцев. Народ торжественно славит его. Внезапно землю окутывает мрак — начинается солнечное затмение. Боясь недоброго предзнаменования, народ и бояре отговаривают Игоря идти в поход; умоляет князя остаться и его жена Ярославна. Но Игорь непреклонен. Поручив заботы о жене ее брату Владимиру Галицкому, он ведет дружину на битву с врагом. Галицкий воспользовался отъездом Игоря. Вместе со своей челядью он бражничает и бесчинствует; разгульным пиром верховодят захмелевшие гудочники Скула и Ерошка, бежавшие из Игорева войска. Галицкий лелеет мечту сесть в Путивле князем, а пока всячески притесняет жителей. Дерзко похитив девушку, князь прогоняет подружек, явившихся просить об ее освобождении. Защиты от наглого обидчика девушки ищут у Ярославны. Но, несмотря на всю свою решительность и твердость, княгиня не в силах справиться с братом. Бояре приносят недобрую весть: в неравном бою полегла вся рать, Игорь ранен и вместе с сыном взят в плен, а к Путивлю подходят полчища половцев. Слышен тревожный набат, возвещающий о вражеском нашествии. Все устремляются на защиту города. Вечер в половецком стане. Девушки-половчанки песнями и плясками развлекают дочь Хана Кончаковну. Но лишь радостное свидание с полюбившемся ей княжичем Владимиром развеяло грусть красавицы. В тяжком раздумье появляется Игорь. Верный Овлур предлагает ему устроить побег. Игорь мечтает вырваться из плена, но колеблется – не пристало русскому князю бежать тайно. Его благородством и отвагой восхищен воинственный хан Кончак. Он принимает Игоря как дорогого, почетного гостя. Хан даже готов отпустить его на родину, если Игорь даст слово не поднимать меча против половцев. Но Игорь смело заявляет, что, обретя свободу, он снова соберет на хана полки. Чтобы рассеять мрачные думы князя, Кончак велит невольницам петь и плясать. Собравшиеся половцы величают своего могущественного хана. С богатой добычей возвращается ханское войско. Узнав от них о беде, постигшей родной Путивль, Игорь решается на побег и, когда захмелевшие стражи засыпают, договаривается с Овлуром. Кончаковна, подслушавшая этот разговор, умоляет Владимира не покидать ее. Но любовь борется в душе княжича с чувством долга. Тогда Кончаковна будит спящий стан и задерживает Владимира; Игорю удается бежать. Разгневанные ханы требуют смерти княжича, но Кончак объявляет Владимира своим зятем. Ранним утром в Путивле на городской стене горько плачет Ярославна. Она обращается к ветру, солнцу, Днепру с мольбой вернуть ей милого Игоря. В отдалении показываются всадники. Это Игорь в сопровождении Овлура. Видят их и ошеломленные Скула и Ерошка. Только что они глумились над своим князем, попавшим в плен; не избежать им теперь заслуженного наказания. Изворотливый Скула предлагает ударить в колокол, чтобы первыми оповестить народ о возвращении князя. Хитрость удалась. На радостях гудочники прощены. Вместе с народом они приветствуют и славят Игоря.»