Опис маршруту,що проходить через об'єкти північної америки,занесені до списку природної спадщини юнеско
География
Опис маршруту,що проходить через об'єкти північної америки,занесені до списку природної спадщини юнеско
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Гость:
1.Національний парк Вуд Буфало. 2.Міжнародний парк світу Фіорентина- Глейзер. 3.Національний парк Гранд- Каньйон. 4.Національний парк Редвуд. 5.Національний парк Карлсбадські печери. 6. Китовий заповідник Ель- Віскаїно. Біосферний резерв Маріпоса- Монарка
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