Рассмотри рисунки.подбери к ним общее название

Русский язык
Рассмотри рисунки.подбери к ним общее название
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И где рисунки ?........
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