Пожалуйста помогите Составьте или подберите из литературы сложносочинённые пр??дложения по схемам. 1) 1, и 2, но 3. 2) не то 1, не то 2. 3) ни 1, ни 2, ни 3. 4) 1, однако 2. 5) 1, зато 2. 6) 1, но 2, и 3. 7) 1, то есть...

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Пожалуйста помогите Составьте или подберите из литературы сложносочинённые пр??дложения по схемам. 1) 1, и 2, но 3. 2) не то 1, не то 2. 3) ни 1, ни 2, ни 3. 4) 1, однако 2. 5) 1, зато 2. 6) 1, но 2, и 3. 7) 1, то есть 2, и 3.

Автор: Гость