В 500 г 15% раствора фосфорной кислоты внесли 42,6 г оксида фосфора (V). Найти массовую д??лю фосфорной кислоты в полученном растворе.
Химия
В 500 г 15% раствора фосфорной кислоты внесли 42,6 г оксида фосфора (V). Найти массовую д??лю фосфорной кислоты в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m (р-ра H 3 PO 4)=500 г. w1 (H3PO4)=15%m(P2O5)=42,6г.Найти:W2 (H3PO4) - ?Решение:1)m=m1+m2=500+42,6=542,6 г.2)m1=500*0.15=75 г.3)m2=42,6+75=117,6 г.4)W2(H3PO4)=117,6/542,6=0,217 или 21,7%Ответ: 21,7%
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