В 500 г 15% раствора фосфорной кислоты внесли 42,6 г оксида фосфора (V). Найти массовую д??лю фосфорной кислоты в полученном растворе.

Химия

В 500 г 15% раствора фосфорной кислоты внесли 42,6 г оксида фосфора (V). Найти массовую д??лю фосфорной кислоты в полученном растворе.

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