Будь ласка №1(б,г) №3
Математика
Будь ласка №1(б,г) №3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. b. 2cos(x/2)-1=0, 2cos(x/20=1. cos(x/2)=1/2 x/2=+-arccos(1/2)+2πn, n∈Z x/2=+-π/3+2πn, n∈Z |*2 x=+-2π/3+4πn, n∈Z г. √(1-cosx)=sinx ОДЗ: 1-cosx≥0, -cosx≥-1. cosx≤0. x∈[π/2+2πn;3π/2+2πn], n∈Z sinx>0. x∈(2πn;π+2πn), n∈Z => x∈[π/2+2πn;π+2πn), n∈Z (√(1-cosx))²=(sinx)², 1-cosx=sin²x. 1-cosx=1-cos²x. cos²x-cosx=0 cosx*(coxs-1)=0 cosx=0 или cosx-1=0 1. cosx=0. x=π/2+πn, n∈Z 2. cosx=1. x=2πn ,n∈Z 3. {cosx+cosxy=1 {cosx+cosy=1 {cos(2π-y)+cosy=1 {cosy+cosy=1 x+y=2π x=2π-y x=2π-y x=2π-y {2cosy=1 {cosy=1/2 x=2π-y x=2π-y cosy=1/2. y=+-arccos(1/2)+2πn, n∈Z. y=+-π/3+2πn, n∈Z {y=-π/3+2πn, n∈Z {x₁=7π/3-2πn, n∈Z x=2π-(-π/3+2πn), n∈Z y₁=-π/2+2πn, n∈Z {y=π/3+2πn, n∈Z {x₂=5π/3-2πn, n∈Z x=2π-(π/3+2πn), n∈Z y₂=π/3+2πn, n∈Z
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