Описание афинского акрополя в крации плиз очень нужно
История
Описание афинского акрополя в крации плиз очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
В центре великой греческой столицы Афины возвышается холм высотой 156 метров, видимый из любой части города. Взойти на этот холм можно только со стороны моря: другие склоны обрывисты и представляют серьезное препятствие. На вершине холма находится храмовый комплекс под названием Акрополь ("Верхний город" в переводе с греческого). В Древней Греции Акрополь служил обиталищем городских правителей, так как был самой защищенной частью города. Сейчас же это самое популярное и знаменитое место Греции, которое так и манит к себе тысячи туристов со всего мира. Очень интересно и как памятник истории, и как памятник архитектуры. Многое повидал Акрополь за свою многовековую жизнь: и расцвет греческой культуры, и ее упадок, и завоевания римлян, и становление Османской империи, и появление современной Греции. Много раз было разрушено сердце Афин вражескими снарядами, и сейчас останки древних храмов безмолвно напоминают о вечных ценностях в суете и непостоянстве этого мира.
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