Книга стоит ? пенал на 10р дороже книги, а альбом на 5 р дешевле пенала. сколько стоит альбом? дополни задачу и реши ее.

Математика

Книга стоит ? пенал на 10р дороже книги, а альбом на 5 р дешевле пенала. сколько стоит альбом? дополни задачу и реши ее.

Автор: Гость