Книга стоит ? пенал на 10р дороже книги, а альбом на 5 р дешевле пенала. сколько стоит альбом? дополни задачу и реши ее.
Математика
Книга стоит ? пенал на 10р дороже книги, а альбом на 5 р дешевле пенала. сколько стоит альбом? дополни задачу и реши ее.
Ответ(ы):
Гость:
х - стоимость книгих+10 - стоимость пеналах+10-5 - стоимость альбома Дополни. В смысле?Допустим, что книга стоит 5 рублей.Тогда5+10=15 - стоит пенал15-5=10 - стоит альбомОтвет: при цене книги 5 рублей - альбом будет стоить 10 рублей.
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