Описание картины Левитана Весна.Большая вода

Гость: Гость:

Исаак Ильич Левитан – русский художник, которого недаром называют мастером пейзажа. Несмотря на свою нелегкую жизнь и тяжелое детство с ранней потерей матери, Левитан не перестал видеть прекрасное вокруг и, более того, научился передавать свое виденье прекрасного окружающим, посредством написания картин.Мечтой писателя в молодые годы была поездка на Волгу, которую с таким упованием изображал его любимый учитель Саврасов. Первая поездка абсолютно не впечатлила Левитана, о чем он не преминул сообщить своего другу Чехову. Зато следующая поездка познакомила творца с маленьким городком на Волге под названием Плёс. Исаак Ильич пробыл в нем три лета, написав 200 картин, которые и принесли ему славу и известность в широких кругах. Как и художник, городок Плёс стал популярен, и им начали интересоваться многие пейзажисты.«Весна. Большая вода» — картина Левитана, на которой изображено пробуждение весны. Картина написана в 1897 году, за три года до смерти художника. На холсте изображено пробуждение природы от долгой зимней спячки, признаком которого, в первую очередь, является половодье. Вода затопила прибережную зону, но, несмотря на это, нет чувства, что она агрессивна. Наоборот: тишь и гладь воды завораживает. Изумительны отображенные в воде деревья и легкое небо, покрытое мягкими весенними облаками. Тонкие оттенки голубого, желтого и зеленого придают картине особенный колорит. Наиболее разнообразным является голубой цвет. На картине он представлен всеми оттенками: от темно-синего до практически белого.«Весна. Большая вода» считается одной из самых лирических картин Левитана. Она очень красива и притягательна. Очаровывает момент пробуждения природы после долгой спячки. Этот момент ассоциируется с чем-то новым в жизни каждого человека, что, возможно, и очаровывает поклонников художника.