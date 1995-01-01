Описание картины "У небесного причала" Бориса Ольшанского.

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Прекрасные картины русского художника Бориса Ольшанского. Ольшанский Борис Михайлович родился 25 февраля в г. Тамбове. В 1980 г. – окончил Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого, в 1986 г. – окончил Суриковский институт г. Москвы. С 1989 г. член союза художников СССР. В 1993 г. – персональная выставка (более трёхсот работ) в картинной галерее г. Тамбова. С 1995 г. – выставки в Центральном Доме художника на Крымском Валу в Москве. 2006 г. – выход в свет авторского альбома, издательство «Белый Город», Москва.«Я уверен: с небес за нами пристально взирают наши великие предки. И неизбежен суд истории. Ибо будущее за правдой и верой. Из разрозненных исторических сведений и документов встает Русь Великая, дохристианская. С её великой историей, которую напрочь отвергли и предали забвению. Русские легенды, былины, предания, сказы – какой грандиозный и красочный простор воображению и фантазии художника! Слава Богу, что были великие подвижники и прекрасные художники: Рябушкин, Васнецов, Нестеров, Суриков, Васильев... Но мало, очень мало имён для такой большой и могучей державы, работающих на ниве великой и захватывающей истории России.Понимание этого усиливало во мне желание посвятить свое творчество истории. Я много рисовал с натуры и по памяти, что создало твердую основу для освоения академических знаний. Я не согласен с мнением, что серьёзная академическая школа сковывает, а то и вообще убивает творческий потенциал.Да, для тех, кто не доучился – это камень на шее, который тянет на дно, позволяя видеть свое несовершенство».