Характер Дубровского в 8-11 главах

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1833 год 19 века стал годом выхода в свет небольшой повести Пушкина «Дубровский», созданной автором на основе реального рассказа В. П. Нащокина. Произведение многие считают незаконченным романом, который отразил характерные черты помещичьей России. Ниже вы можете ознакомиться с описание главных героев повести и прочитать краткое содержание «Дубровский» по главам. Главные герои Владимир Дубровский — корнет, сын мелкого помещика, основной образ в повести. Андрей Гаврилович Дубровский — помещик, имение которого пытается отобрать Троекуров. Кирила Петрович Троекуров — помещик, обладающий неограниченными возможностями в своей округе. Маша Троекурова — молодая девушка, дочь Кирила Петровича, возлюбленная Дубровского-младшего. Другие персонажи Шабашкин — заседатель Архип-кузнец — крепостной Дубровских Егоровна — служанка Дубровских Антон Пафнутьич Спицын — небогатый помещик, который свидетельствовал против Андрея Гавриловича Дубровского Князь Верейский — старик, ставший мужем Маши Троекуровой Краткое содержание Глава 1. Роман «Дубровский» Пушкина начинается с описания помещика Троекурова, подмявшего под себя всю местную знать. Живет, не признавая законов, никого не слушает, поступает, как ему нравится. Его соседом по имению был Дубровский Андрей Гаврилович, с которым они дружили с молодости, вместе проходили военную службу и не потеряли связи друг с другом. Как-то одновременно они стали вдовцами. У Дубровского остался сын Владимир, а Троекуров воспитывал дочь Машу. На званом обеде между друзьями происходит ссора. Увидев псарню Троекурова, Андрей Гаврилович обвиняет того в том, что за собакам у него живется намного лучше, чем простым людям. Подробнее: http://all-biography.ru/books/pushkin/dubrovskiy#ixzz4QIkY5P5y