Описание портрета "Лопухиной" Помогите написать

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Безусловно, Владимир Лукич Боровиковский, очень талантливый и судя по его роботам, довольно таки усердный художник, ведь все его линий, контуры, и фактуры доведены до совершенства. Нет даже намека на незаконченную работу.Многие искусствоведы считают, что именно с портрета Лопухиной, в России началась эпоха портретистов. Что можно сказать глядя на эту картину? Самое первое, что мы видим и что собственно приходит в голову, так это, то, что этот образ завораживает.Многие говорят, что портрет Джоконды, который нарисовал великий Леонардо Да Винчи, имеет какие-то сходства между собой. Загадочная нераскрытая мистика, еле уловимая улыбка, глаза, будто не нарисованные, а впрямь, как живые и смотрят постоянно прямо на тебя. Юная красавица на портрете поражает своей непосредственностью и таинственным очарованием.Художник максимально идеально раскрыл в этом портрете, все лучшие стороны девушки. Хочется отметить, что помимо некоторой интимности с какой-то стороны, в тот же самый момент художник сумел полностью раскрыть ее душу.Душу той, с кого писался этот портрет, и непосредственно «душу» самого портрета. Глядя на эту картину, вас охватывает водоворот противоположных чувств и эмоций, вполне возможно, что сначала вам может показаться, будто взгляд этой девушки зациклен на вас, и даже слегка аристократически высокомерен. Но уже через минуту, вам может показаться, что на самом деле ее взгляд, даже по детски наивен, чист и прозрачен.Не понятно, толи на самом деле это заслуга художника, в его непревзойденной работе с кистью, толи девушка обладала довольно выразительным и фактурным лицом. Но чуть позже становится ясным, что художник добился такого эффекта благодаря очень интересной технологии, он рисовал портрет в окружении предметов, которые могут охарактеризовать персонажа.http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-vladimira-borovikovskogo-portret-lopuxinoj/