Описание природы с причастием сочинение 8 предложений
Русский язык
Описание природы с причастием сочинение 8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Из окна моей комнаты был хорошо виден парк с плакучими ивами и ухоженными клумбами. Причастия : плакучими, ухоженными 2. Мне нравится стоять на берегу реки Пышмы и любоваться зелёными осинами, посаженными выпускниками нашей школы. Причастие: посаженными. 3. После дождя в небе появилась радуга с блестящими и переливающимися на солнце разноцветными дугами. Причастия: блестящими, переливающимися
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
18 асықты асық саны өзара тен болатындай неше тəсілмен үимелерге бөлуге болады? Əр??ір үймеде неше асықтан болуы мімкін?