Описание природы с причастием сочинение 8 предложений

Гость: Гость:

1. Из окна моей комнаты был хорошо виден парк с плакучими ивами и ухоженными клумбами. Причастия : плакучими, ухоженными 2. Мне нравится стоять на берегу реки Пышмы и любоваться зелёными осинами, посаженными выпускниками нашей школы. Причастие: посаженными. 3. После дождя в небе появилась радуга с блестящими и переливающимися на солнце разноцветными дугами. Причастия: блестящими, переливающимися