Описание природы с причастием сочинение 8 предложений

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Описание природы с причастием сочинение 8 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Из окна моей комнаты был хорошо виден парк с плакучими ивами и ухоженными клумбами. Причастия : плакучими, ухоженными 2. Мне нравится стоять на берегу реки Пышмы и любоваться зелёными осинами, посаженными выпускниками нашей школы. Причастие: посаженными. 3. После дождя в небе появилась радуга с блестящими и переливающимися на солнце разноцветными дугами. Причастия: блестящими, переливающимися
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