Описание Северного Урала почвы, климат, ресурсы. Срочно!!!!!
География
Описание Северного Урала почвы, климат, ресурсы. Срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат резко континентальный с долгой холодной зимой, и коротким прохладным летом. Почвы мало плодородные из-за холодного климата.
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