Описание страны Китай 1Название государства 2Столица государства 3Площадь го??ударства 4Численность населения 5Положение государства на материке 6Положение государства в части света 7Омывающие моря и океаны 8Полож...

География

Описание страны Китай 1Название государства 2Столица государства 3Площадь го??ударства 4Численность населения 5Положение государства на материке 6Положение государства в части света 7Омывающие моря и океаны 8Положение относительно крупных форм рельефа 9Положение в областях распространение типов почв 10Положение в природных зонах 14Соседние страны 15Крупнейшие города 16Специализпция сельского хозяйства 17Специализация промышленности

Автор: Гость