Описание страны Китай 1Название государства 2Столица государства 3Площадь го??ударства 4Численность населения 5Положение государства на материке 6Положение государства в части света 7Омывающие моря и океаны 8Полож...
География
Описание страны Китай 1Название государства 2Столица государства 3Площадь го??ударства 4Численность населения 5Положение государства на материке 6Положение государства в части света 7Омывающие моря и океаны 8Положение относительно крупных форм рельефа 9Положение в областях распространение типов почв 10Положение в природных зонах 14Соседние страны 15Крупнейшие города 16Специализпция сельского хозяйства 17Специализация промышленности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Китай; 2)Пекин;3)9 596 960 км квад;4)1 368 660 000 чел; 5) Граничет с россией и Монголией; 6) находится на северо-восточном полушарии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
после того как Юра взял из коробки 8 зеленых и 12 желтых деталей конструктора в коробке осталось еще 25 деталей Сколько деталей было в коробке снач...
Русский язык
Русский язык