Описать какое-нибудь течение и как его используют люди
Окружающий мир
Описать какое-нибудь течение и как его используют люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мммм я не знаю как это сделать в виде таблицы в интернете и нашел в интернете и нашел в интернете не нашел ничего страшного
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