Описать картину на английском 5 предложений и перевести!!!!
Английский язык
Описать картину на английском 5 предложений и перевести!!!!
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Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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