Кто создал ученье о второй сигнальной системе у человека?
Биология
Кто создал ученье о второй сигнальной системе у человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин введен академиком И. П. Павловым
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