Помогите пожалуйста! Нужно составить рассказ о дружбе Ивана и Конька-Горбунка. По сказке Ершова ,,Конек-Горбунок''.

Гость: Гость:

Думаю что так не вини если что. Этот рассказ уже давно подготовил Ершов. Причем в стихах подготовил. В этом рассказе два очень ярких типажа героев: Иван - этакий безалаберный дурак, который никого не слушает, не думает наперёд о последствиях своих поступков, а потом из этой дури вырастают монументальные проблемы, а он сидит и по этому поводу воет и рыдает в жилетку. Конёк-Горбунок - обобщённый персонаж-спасатель. Он сначала предупреждает Ивана, что тот огребёт много проблем, если сделает то, что собирается, потом выслушивает его вой и утирает сопли (Ивашка ведь 100% нарвался на описанные Горбунком проблемы) , а потом решает за Ивана как из этого удобрения вылезать. Мне до самого конца сказки всегда интересно как же Горбунку этот придурок ещё не надоел.. . Видать, любит ишачок приключения, а сам их искать не умеет.