Опишите Дубровского Пж :)) дам 50 баллов

Гость: Гость:

Все события романа, названного автором в честь главного героя, связаны с ним напрямую. Очень важную роль в произведении играет внешность Дубровского, изображенная Пушкиным, достаточно, лаконично. Внешность героя передает не только автор произведения, что очень важно, но и другие участники событий. Первое упоминание о незначительных деталях образа встречается в сцене, описывающей встречу крестьян и приказных, когда первые пытаются бунтовать. Владимир успокаивает своих дворовых, даже не повышая голоса до крика. Его уверенный тон, грамотная речь и звучный красивый голос вмиг обратили на себя внимание и крестьяне его послушались. В этот момент читатель впервые видит сильное качество лидерства. Молодого офицера послушались не потому, что он был сыном умершего барина, а потому, что он сумел психологически воздействовать на толпу крестьян. В то же время Дубровский умел скрывать свое лидерство. Троекуров видит в учителе из Франции приятного, простого, молодого человека. Маша видит в нем храбрость и смелость, гордое самолюбие, которые ярко проявляются в сцене с убийством медведя. Подробнее: http://all-biography.ru/books/pushkin/dubrovskiy/vneshnost_dubrovskogo#ixzz4NdtV9KpT