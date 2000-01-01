Опишите ход войны ( у белой горы 1620 года ) что было ? Кто воевал?

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В сражении у Белой Горы 25-тысячная армия, которой командовал фельдмаршал Карл Бонавентура де Бюкуа, разбила 23-тысячное войско протестантов-чехов под командованием герцога Христиана Ангальтского старшего, в отряде которого также насчитывалось до 10 артиллерийских орудий. Предыстория В 1618 году году началось чешское восстание против императора Фердинанда II (т. н. Восстание чешских сословий), которое переросло в Тридцатилетнюю войну. Повстанцы предложили 28 сентября 1618 года корону Чехии курфюрсту Фридриху V Пфальцскому, лидеру Евангелической унии, основанной его отцом для защиты протестантизма в Священной Римской империи. Фридрих принял предложение и был коронован чешским королём 4 ноября 1619 года. Войска католической лиги двинулись на Прагу, обходя при этом чешские войска, пытавшиеся остановить противника на выгодных позициях. Чешские войска заняли очередную позицию в километре от Праги. Протестантские войска были деморализованы долгим отступлением, а также неудачным ночным столкновением. У чешского командования регулярно возникали проблемы с выплатой жалования, войска грабили местное население, а оно отвечало организованным сопротивлением. Накануне сражения Бетлен Габор направил протестантам на помощь отряд в 7000 человек, в день сражения он находился всего в 20 км от Праги. Командующий имперским войском Бюкуа считал позицию чехов слишком сильной, а путь к отступлению через единственный мост слишком рискованным, поэтому он склонялся к тактическому обходному манёвру с целью вынудить чехов покинуть позицию. Однако Тилли и Максимильен убедили его на лобовую атаку с целью разведки позиции чехов. Около полудня первыми в атаку двинулись имперцы Тилли. Небольшие отряды протестантов, не имея эффективного управления, поодиночке вступали в битву и быстро проигрывали единоборство с массивными испанскими терциями. Первыми в контратаку пошли кавалерийские полки первой линии левого крыла протестантов, как только имперцы приблизились на 300 шагов. Протестанты были вынуждены уступить численному преимуществу. Потом в дело вступил Турнский полуполк, который оказался не поддержан соседями, и был принужден к бегству. Сын главнокомандующего Христиан Ангальтский-младший повёл в третью контратаку левое крыло второй линии. Благодаря объединению сил удалось добиться частного успеха. В это же время вступила в сражение казачья польско-литовская конница из состава армии Тилли, которая разгромила отряд венгерской кавалерии, добыла 52 штандарта и главное знамя короля Фридриха с девизом: «Diverti nescio». Разрозненные части протестантов вступали в битву и были разбиты. Христиан Ангальтский-старший и другие высшие полководцы были вынуждены отступить в Прагу; на поле битвы остался только князь Вильгельм Веймарский, но и он должен был вскоре уступить превосходящему противнику. Часть армии протестантов укрылась в охотничьем парке, а затем была окружена и уничтожена. Баварцы подоспели только к концу сражения. На поле битвы пало около 5000 бойцов армии протестантов, и около 2000 солдат армии Тилли. Всего сражение продолжалось более двух часов. Последствия Памятный знак на Белой Горе в память о погибших Протестантская армия, отошедшая с Белой Горы, укрылась за стенами Праги и впоследствии капитулировала. В чисто военном отношении война ещё не была проиграна, ещё имелись резервы, в руках протестантов находились ключевые крепости страны. Однако разлад в лагере протестантов привёл к капитуляции. Фридрих, Христиан Ангальтский, граф Турн бежали за границу. Католическая армия, войдя в Прагу, учинила в городе расправу над участниками восстания против правления австрийской династии Габсбургов. Последовали массовые преследования протестантов. Репрессии превзошли все ожидания. Расстановка сил в Чехии радикально изменилась и господство Габсбургов в Чехии продлилось ещё на 300 лет. Поражение протестантов на Белой горе нарушило баланс сил в Европе в сторону Католической лиги и Империи. Чехия выбыла из войны, а на театре войны остался лишь курфюрст пфальцский Фридрих V, который был низложен с чешского трона. НАДЕЮСЬ ПОМОГЛА)