Определе массу и объем 3,5 моль бромоводорода (НВr) (н.у.)

Химия
Определе массу и объем 3,5 моль бромоводорода (НВr) (н.у.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти массу и объем бромоводорода можно из формулы количества вещества:  n=m/M        n=V/Vm M -молярная масса вычисляется по таблице Менделеева. Vm = 22,4 л/моль Раз дано количество моль, то m(HBr) = n*M(HBr)     m(HBr) = 3,5моль * 81г/моль= 283,5 г. V(HBr) = n*Vm = 3,5 моль * 22,4 л/моль = 78,4 л.
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