Определи, какие слова являются жаргонизмами. Правильных вариантов может быть нес??олько. Иногда общеупотребительные слова используются в жаргоне с иным смыслом. Например, капуста — это овощ, но в жаргоне капустой называют ден...

Русский язык

Определи, какие слова являются жаргонизмами. Правильных вариантов может быть нес??олько. Иногда общеупотребительные слова используются в жаргоне с иным смыслом. Например, капуста — это овощ, но в жаргоне капустой называют деньги. В задании подобные слова используются в общеупотребительном значении. АргументТелефонСтулВодаПрикид ПросьбаВодилаЗаводилаПероУчитель ЛитератураСеструхаЧирикКвартираКомп ОкноПрогаПеченьеБархатГалстук ЧувакКартаМаляваГолосПоле

Автор: Гость