Определи, какие слова являются жаргонизмами. Правильных вариантов может быть нес??олько. Иногда общеупотребительные слова используются в жаргоне с иным смыслом. Например, капуста — это овощ, но в жаргоне капустой называют ден...
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Определи, какие слова являются жаргонизмами. Правильных вариантов может быть нес??олько. Иногда общеупотребительные слова используются в жаргоне с иным смыслом. Например, капуста — это овощ, но в жаргоне капустой называют деньги. В задании подобные слова используются в общеупотребительном значении. АргументТелефонСтулВодаПрикид ПросьбаВодилаЗаводилаПероУчитель ЛитератураСеструхаЧирикКвартираКомп ОкноПрогаПеченьеБархатГалстук ЧувакКартаМаляваГолосПоле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прикид 2)водила 3)сеструха,чирик,комп 4)порога. 5)чувак,малявка.
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