Определи род и падеж у имён существительных и имён прилогательных.осенние тарелк??. в золотом осенним блеске все опушки стали ближе .в рыжих рыжих перелесках

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Определи род и падеж у имён существительных и имён прилогательных.осенние тарелк??. в золотом осенним блеске все опушки стали ближе .в рыжих рыжих перелесках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осенние тарелки - ставим это словосочетание в единственное число - осенняя тарелка И.п Женский род в золотом осеннем блеске - тут Мужской род П.п у   прилагательных у существительного - блеск И.п 
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