Определи род и падеж у имён существительных и имён прилогательных.осенние тарелк??. в золотом осенним блеске все опушки стали ближе .в рыжих рыжих перелесках

Русский язык

Определи род и падеж у имён существительных и имён прилогательных.осенние тарелк??. в золотом осенним блеске все опушки стали ближе .в рыжих рыжих перелесках

Автор: Гость