Выполнить сложение. 3 + ( -1 целая 2/7)=? 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6)=? -2+1целая 3/4=? -5 целых 1/3 + 4,5=?
Математика
Выполнить сложение. 3 + ( -1 целая 2/7)=? 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6)=? -2+1целая 3/4=? -5 целых 1/3 + 4,5=?
Ответ(ы):
Гость:
3 + [ - 1 27 ] = 2 77 + [ - 1 27 ] =1 57 2 23 + [ - 1 56 ] = 2 46 + [ - 1 56] =1 106 + [ - 1 56] = 56 - 2 + 1 34 =- 1 44 + 1 34 = - 14 -5 13 + 4,5 = - 5 13 + 4 510 =- 5 13 + 4 12 = -5 26 + 4 36= -4 86 + 4 36 = - 56
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