Определить гидроксиды среди предложенных соединений: Ca(OH)2, LiOH, HOH, HNO3, CaO, NaCl
Химия
Определить гидроксиды среди предложенных соединений: Ca(OH)2, LiOH, HOH, HNO3, CaO, NaCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроксиды Сa(OH)2 LiOH HNO3 Оксиды: НОН, СаО, Cоль - NaCl Воду можно отнести к амфотерным гидроксидам, так как она взаимодействует как с кислотными, так и с основными оксидами
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