Определить главную мысль мифа Деревянный конь

Гость: Гость:

(Это не деревянный конь, а троянский конь) Вот ответ на твой вопрос:Это часть эпоса об Одиссее про троянскую войну. Суть - "любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Забавно, что всем героям они помогают, кроме Одиссея, который только выкручивается или сам всё придумывает. Основная идея - нельзя расслабляться и успокаиваться (как жители Трои). И, чего нельзя взять силой, можно взять хитростью.