Синтаксический разбор предложения Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор
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Синтаксический разбор предложения Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж(междометие) утро(подлежащее) сияло(сказуемое) на темени полнощных гор (обстоятельство)
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