Запишите в 2 колонки слова: а)устаревшие б) неологизмы

Русский язык
Запишите в 2 колонки слова: а)устаревшие б) неологизмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) устаревшие: чело- лоб, ланиты -щёки,перст- палец, сей  принтер- этот; кольчуга, смерд, крепостной, городничий, околоточный, будочник, аршин, выя -шея,глас-голос,длань -рука,ладонь,вежды -глазные  веки,урядник,фунт,харатья, полати. б) неологизмы: дилер, маркетинг, модем,компакт -диск, ксерокс,ноутбук, супермаркет, чипсы, интернет, флешка,эсэмэска,сайт, портал.
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