Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.

Информатика

Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.

Автор: Гость