Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.

Информатика
Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=(355*445*64)/(8*1024)≈1262 Кб
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