Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.
Информатика
Определить информационный обЪем в кбайт картинки с цветопередачей RGB при кодиров??нии в 64 бита и размером 355х445 точек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=(355*445*64)/(8*1024)≈1262 Кб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Основа пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найти высоту
Английский язык
Переведите предложение. СРОЧНО!!! After lunch l've got netball club at ten to one and then at twenty-five past one l've got Art.