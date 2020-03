Основа пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найти высоту

Гость: Гость:

Рисунок приложен.Так как SA = SB = SC = SD, то прямоугольные треугольники ASO, BSO, CSO и DSO равны по гипотенузе и общему катету SO. Тогда AO = BO = CO = DO, а значит, точка О является точкой пересечения AC и BD. В ΔABD: OD=1/2BD=5см в ΔSOD по теореме Пифагора: Ответ: 12 см.