Основа пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найти высоту

Математика
Основа пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найти высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунок приложен.Так как SA = SB = SC = SD, то прямоугольные треугольники ASO, BSO, CSO и DSO равны по гипотенузе и общему катету SO. Тогда AO = BO = CO = DO, а значит, точка О является точкой пересечения AC и BD. В ΔABD: OD=1/2BD=5см в ΔSOD по теореме Пифагора: Ответ: 12 см.

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