Почему Калевала ни миф ни сказка? сочинение-рассуждение

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Калевалу нельзя считать мифом так как это не древнее народное сказание о легендарных героях,о богах, и о явлениях природы(такие как. гроза в ясный день потом когда нету воды и т.д.) А сказкой потому что это не повествование и не имеет фантастических(мистических и магических)сил.