Определит химическую формулу алкана если молекулярная масса равна 100
Химия
Определит химическую формулу алкана если молекулярная масса равна 100
Ответ(ы):
Гость:
Формула молекулярной массы алкана: 14n+2 =100 n=7 C7H16
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