Определить падеж имен существительных Кот и Плот. Сидел на берегу реки Кот. Мимо п??ыл Плот. Стал Плот дразнить Кота. Кот презрительно посмотрел на Плот и пошел прочь.

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Определить падеж имен существительных Кот и Плот. Сидел на берегу реки Кот. Мимо п??ыл Плот. Стал Плот дразнить Кота. Кот презрительно посмотрел на Плот и пошел прочь.

Автор: Гость