Определить падеж имен существительных Кот и Плот. Сидел на берегу реки Кот. Мимо п??ыл Плот. Стал Плот дразнить Кота. Кот презрительно посмотрел на Плот и пошел прочь.
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Определить падеж имен существительных Кот и Плот. Сидел на берегу реки Кот. Мимо п??ыл Плот. Стал Плот дразнить Кота. Кот презрительно посмотрел на Плот и пошел прочь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидел на берегу реки кот(и.п) мимо плыл плот (и. п. ) стал плот(и.п) дразнить кота(р.п) кот (и. п) презрительно посмотрел на плот(и.п.)и пошел прочь
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