Определить велечину заряда при перемещении которого на расстоянии 0,1 м вдоль силовых линий однородного электрического поля напряженнотью 250В/м была совершена работа 0,2 Дж

Физика

Определить велечину заряда при перемещении которого на расстоянии 0,1 м вдоль силовых линий однородного электрического поля напряженнотью 250В/м была совершена работа 0,2 Дж

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