Определить велечину заряда при перемещении которого на расстоянии 0,1 м вдоль силовых линий однородного электрического поля напряженнотью 250В/м была совершена работа 0,2 Дж

Физика
Определить велечину заряда при перемещении которого на расстоянии 0,1 м вдоль силовых линий однородного электрического поля напряженнотью 250В/м была совершена работа 0,2 Дж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность потенциалов между начальной и конечной точками: U=E*l=250*0,1=25В Изменение потенциальной энергии заряда: dE=U*q работа равна изменению потенциальной энергии: A=dE=U*q тогда заряд: q=A/U=0,2/25=0,008Кл
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