По заданному графику назвать критические, стационарные точки и точки экстремума.

Алгебра
По заданному графику назвать критические, стационарные точки и точки экстремума.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-1;х=2;x=6,8-точка экстремума x=-1;x=2;x=4;x=6,8х=4-стационарная точка х=-2,5 -критическая точка
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