Определите давление которое оказываемое сноубордистов массой 60 кг и площадью сноуборда 0,25 м на 1,65 м

Физика

Определите давление которое оказываемое сноубордистов массой 60 кг и площадью сноуборда 0,25 м на 1,65 м

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