Определите давление которое оказываемое сноубордистов массой 60 кг и площадью сноуборда 0,25 м на 1,65 м
Физика
Определите давление которое оказываемое сноубордистов массой 60 кг и площадью сноуборда 0,25 м на 1,65 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Находим вес: P=m*g P=60*10= 600 H 2. Находим площадь сноуборда: 0,25*1,65=0,41 м^2 3. Находим давление: р=F/S p=600:0,41= 1463 Па
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