Определите , являются ли данные числа взаимно простыми: а) 35и 87 б) 54 и 63 в) 15 и 27 г) 34 и 55

Математика

Определите , являются ли данные числа взаимно простыми: а) 35и 87 б) 54 и 63 в) 15 и 27 г) 34 и 55

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