Определите , являются ли данные числа взаимно простыми: а) 35и 87 б) 54 и 63 в) 15 и 27 г) 34 и 55
Математика
Определите , являются ли данные числа взаимно простыми: а) 35и 87 б) 54 и 63 в) 15 и 27 г) 34 и 55
Ответ(ы):
Гость:
А) взаимно простые б) взаимно простые в)не взаимно простое г)взаимно простые
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