Определите, из какого числа атомов состоят молекулы веществ, формулы которых приведены ниже: А. Водород Н2, Кислород О2, Озон О3., Б. Углекислый Газ СО2, Вода Н2 О, Уксусная Кислота СН2 СООН
Химия
Определите, из какого числа атомов состоят молекулы веществ, формулы которых приведены ниже: А. Водород Н2, Кислород О2, Озон О3., Б. Углекислый Газ СО2, Вода Н2 О, Уксусная Кислота СН2 СООН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водород - 2 атома водорода кислород-2 атома кислорода озон - 3 атома кислорода углекислый газ - 1 атом углерода и 2 атома кислорода вода - 2 атома водорода и 1 атом кислорода уксусная кислота - 2 атома углерода,3 атома водорода и 2 атома кислорода
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