Определите, из какого числа атомов состоят молекулы веществ, формулы которых приведены ниже: А. Водород Н2, Кислород О2, Озон О3., Б. Углекислый Газ СО2, Вода Н2 О, Уксусная Кислота СН2 СООН

Химия

Определите, из какого числа атомов состоят молекулы веществ, формулы которых приведены ниже: А. Водород Н2, Кислород О2, Озон О3., Б. Углекислый Газ СО2, Вода Н2 О, Уксусная Кислота СН2 СООН

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