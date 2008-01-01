Определите к каким векам относятся указанные года: 1341 год-....... век 1631 год-......век 264 год-........век 1445 год-...век 2008 год-......век 999 год-...век 1991 год-........век 6 год-...век 1838 год-........век 35 го...
История
Определите к каким векам относятся указанные года: 1341 год-....... век 1631 год-......век 264 год-........век 1445 год-...век 2008 год-......век 999 год-...век 1991 год-........век 6 год-...век 1838 год-........век 35 год-...век 365 год-.........век 1501 год-...век
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1341 год - 14 век, 1631 год-17 век 264 год-3 век, 1445 год - 15 век 2008 год- 21 век, 999 год-10 век 1991 год- 20 век, 6 год- 1 век 1838 год-19 век, 35 год-1 век 365 год-4 век, 1501 год-16 век
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