СРОЧНО! ДАМ 80 БАЛЛОВ! И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Бесмысленные комментарии будут удаляться. Решите пожалуйста второй номер, буду благодарна! 1вариант
Алгебра
СРОЧНО! ДАМ 80 БАЛЛОВ! И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Бесмысленные комментарии будут удаляться. Решите пожалуйста второй номер, буду благодарна! 1вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5b/b-3 - b+6/2b-6*90/b²+6b= 5b²-45/ b²-3
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