СРОЧНО! ДАМ 80 БАЛЛОВ! И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Бесмысленные комментарии будут удаляться. Решите пожалуйста второй номер, буду благодарна! 1вариант

Алгебра

СРОЧНО! ДАМ 80 БАЛЛОВ! И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Бесмысленные комментарии будут удаляться. Решите пожалуйста второй номер, буду благодарна! 1вариант

Автор: Гость