Определите, какие членам предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные чле...
Русский язык
Определите, какие членам предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки (однородное подлежащее). 2. В поле, в роще, в воздухе(однородные обстоятельства).3. Зазвенел, застонал, затрещал (однородные сказуемые) 4.Сильными, живучими, неприхотливыми (однородные определения). 5.Перья, стружки, пыль(однородные дополнения)6. Налево, направо, вверх (однородные обстоятельства)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с...
История
Объясните, как связаны между собой понятия,, Вторая мировая война" и ,,Крушение кол??ниальной империи
Русский язык