Определите, какие членам предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные чле...

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Определите, какие членам предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные члены предложения.

Автор: Гость