Сколько кутов в гербе украины?
Математика
Сколько кутов в гербе украины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период становления Украины,как независимого государства, возникает теория о том, что трезубец представляет собой зашифрованное слово Воля, то есть свобода.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с...
История
Объясните, как связаны между собой понятия,, Вторая мировая война" и ,,Крушение кол??ниальной империи
Русский язык