Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с углем? Запиши решение задачи двумя способами

Математика

Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с углем? Запиши решение задачи двумя способами

Автор: Гость