Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с углем? Запиши решение задачи двумя способами
Математика
Масса угля в одном железнодорожном вагоне 60 т. Сколько рейсов нужно сделать на самосвале грузоподъемностью 20 т. чтобы разгрузить 3 таких вагона с углем? Запиши решение задачи двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько груза вывозит самосвал за 1 рейс?60:10*3= 18 т2)сколько всего груза нужно вывезти?60*6=360т 3)сколько рейсов нужно сделать самосвалу?360:18= 20 рейсов
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