Периметр параллелограмма равен 50. одна из его сторон в 4 раза больше другой .найдите длины сторон параллелограмма

Геометрия

Периметр параллелограмма равен 50. одна из его сторон в 4 раза больше другой .найдите длины сторон параллелограмма

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