Периметр параллелограмма равен 50. одна из его сторон в 4 раза больше другой .найдите длины сторон параллелограмма
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 50. одна из его сторон в 4 раза больше другой .найдите длины сторон параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+4Х=50/2 5Х=25 Х=5- меньшая сторона 5*4=20-большая сторона
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