Напишите кратко ход второго крестового похода
История
Напишите кратко ход второго крестового похода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1144 году Эдесса была отнята турками, после чего папа Евгений III объявил Второй крестовый поход (1147–1149), освобождая всех крестоносцев не только от их грехов, но вместе с тем и от обязанностей относительно их ленных господ. Мечтательный проповедник Бернард Клервоский сумел, благодаря своему неотразимому красноречию, привлечь ко Второму крестовому походу короля французского Людовика VII и императора Конрада III Гогенштауфена. Два войска, составлявшие в общей сложности, по уверениям западных хронистов, около 140.000 латных всадников и миллион пехотинцев, выступили в 1147 г. и направились через Венгрию и Константинополь и Малую Азию, Вследствие недостатка продовольствия, болезней в войсках и после нескольких крупных поражений план отвоевания Эдессы был оставлен, а попытка нападения на Дамаск не удалась. Оба государя возвратились в свои владения, и Второй крестовый поход окончился полным неуспехом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для изготовления напитка взяли 2 л малинового сиропа по цене 43 руб. за 1 л и 23 л родн??ковой воды по цене 3 руб. за 1 л. Какова цена 1 л получивш...
Английский язык
Помогите пж срочняк надо. Короче мне надо придумать английскую загадку о сбаке с переводом.Помогите очень надо
Русский язык
Русский язык
Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Создавая экологичес??ий прогноз, 1) учитывается состояние окружающей среды нашего гор...